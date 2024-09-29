مراسل المنار: الغارات التي استهدفت مبانٍ في صور جنوبي لبنان نفذها العدو عبر طيران مسير وليس حربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 00:48

مراسل المنار: الغارات التي استهدفت مبانٍ في صور جنوبي لبنان نفذها العدو عبر طيران مسير وليس حربي

منذ 20 mins 29 September، 2024
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