اعلام العدو: سقوط قتيل على ما يبدو نتيجة هجوم المسيرات في نهاريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2024 - 00:48

اعلام العدو: سقوط قتيل على ما يبدو نتيجة هجوم المسيرات في نهاريا

منذ 1 ساعة 28 September، 2024
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