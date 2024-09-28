الإمام الخامنئي يعلن حداداً عاماً على استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لـ 5 أيام في أنحاء الجمهورية الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 23:16
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مراسل المنار: الغارات دمرت عددا من المباني في المكان المستهدف في حارة حريك طلعة العاملية
بزشكيان: الهجوم الإرهابي على الضاحية وفقدان شخصيات المقاومة البارزة يجعل شجرة المقاومة الطيبة أكثر رسوخًا
بزشكيان: سيظل اسم السيد حسن نصر الله يلمع في سماء الإسلام إلى الأبد
بزشكيان: المجتمع الدولي لن ينسى أن أمر هذا الهجوم الإرهابي قد صدر من نيويورك ولا يمكن للأمريكيين أن يبرئوا أنفسهم
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: المسيرة المشرفة لقائد المقاومة السيد نصر الله ستستمر وسيتحقق هدفه بتحرير القدس
السيد السيستاني: نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب والخسارة
كتائب القسام: نعزي الإخوة في حزب الله والشعب اللبناني باستشهاد القائد الجهاد الكبير سماحة السيد حسن نصر الله
الرئيس سعد الحريري: اغتيال السيد نصر الله عمل جبان ومدان ورحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه
القوات المسلحة اليمنية :مستمرون في الرد على جرائم العدو ولن نتردد في رفع مستوى التصعيد استجابة لمتطلبات المرحلة
المقاومة الإسلامية قصت مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية دفاعا عن لبنان وشعبه ورا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدنيين
المقاومة الإسلامية: استهدفنا تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية دفاعًا عن لبنان وشعبه
قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية رداً على استباحة العدو للمدن والقرى
الإمام الخامنئي يعلن حداداً عاماً على استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لـ 5 أيام في أنحاء الجمهورية الإسلامية
منذ 1 ساعة
28 September، 2024
عاجل
الامام الخامنئي
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