ميقاتي: العدوان على الضاحية يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يأبه للمساعي والنداءات الدولية لوقف إطلاق النار  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 20:38

ميقاتي: العدوان على الضاحية يثبت أن العدو الإسرائيلي لا يأبه للمساعي والنداءات الدولية لوقف إطلاق النار 

منذ 53 mins 27 September، 2024
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