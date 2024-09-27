عدد كبير من سيارات الاسعاف والدفاع المدني حضرت إلى المكان المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 18:56

عدد كبير من سيارات الاسعاف والدفاع المدني حضرت إلى المكان المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 13 mins 27 September، 2024
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