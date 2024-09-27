عدوان صهيوني استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات متتالية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2024 - 18:56

عدوان صهيوني استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بغارات متتالية

منذ 16 mins 27 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة