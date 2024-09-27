الأمين العام لكتائب “سيد الشهداء” – العراق: لسنا بمعزل عما يجري في المنطقة من ارتفاعٍ في حدّة المواجهات وسنمضي في المعركة إلى نهايتها إذا لم يتوقّف التوحّش على غزة ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 18:56
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الأمين العام لكتائب “سيد الشهداء” – العراق: لسنا بمعزل عما يجري في المنطقة من ارتفاعٍ في حدّة المواجهات وسنمضي في المعركة إلى نهايتها إذا لم يتوقّف التوحّش على غزة ولبنان
منذ 1 ساعة
27 September، 2024
عاجل
كتائب سيد الشهداء
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