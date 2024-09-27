العراق وإيران يتفقان على ضرورة توحيد الجهود والمواقف لوقف إطلاق النار في لبنان

أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي، الخميس، على ضرورة توحيد الجهود لوقف إطلاق النار في لبنان.

وخلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك”، قالت الخارجية العراقية إن الوزرين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وإيران وأهمية الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني والوفد المرافق له إلى بغداد، والتي مثلت محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين.

كما استعرض الوزيران التطورات الأخيرة في المنطقة وخاصة في لبنان، حيث تمت الإشارة إلى خطورة تلك التطورات وما قد تسببه من امتدادات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الوزيران على أن العواقب الإنسانية والاقتصادية الكارثية، إلى جانب الآثار الأمنية المباشرة، تهدد الأمن والسلم الدوليين، واتفقا على ضرورة توحيد الجهود والمواقف، خصوصاً على المستوى الإسلامي، من أجل الضغط نحو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

وأشار الوزيران إلى “العجز وعدم الاستجابة الكافية من قبل الآليات الدولية المتخصصة في التعامل مع النزاعات المسلحة وأعمال العدوان”، وأكدا “على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بمهامه في هذا الصدد”.

وناقش حسين مقترح العراق الذي تقدم به للمجموعة العربية، والذي يدعو إلى عقد قمة عربية وإسلامية تهدف إلى حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدا، أن “العراق سيواصل متابعته لهذا المقترح في الأيام المقبلة لتحقيق انعقاد هذه القمة”.

المصدر: وزارة الخارجية العراقية