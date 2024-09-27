نشر الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية نبذة عن القائد الشهيد محمد حسين سرور “الحاج أبو صالح” الذي ارتقى باعتداء صهيوني غادر على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس 26-9-2024.

وجاء في النبذة عن الشهيد القائد سرور:

– مواليد بلدة عيتا الشعب (جنوب لبنان) 08-07-1973.

– انتسب إلى صفوف المُقاومة الإسلاميّة عام 1886.

– تدرج في المسؤوليات التنظيمية داخل هيكليات المقاومة وخضع للعديد من الدورات القيادية العليا.

– شارك في العديد من عمليات المُقاومة الإسلاميّة ضد الإحتلال الإسرائيلي.

– كان من الضباط الأساسيين في التصدّي للهجمات التكفيريّة على حدود لبنان الشرقيّة، وفي مُختلف المُحافظات السوريّة.

– تنقل بين عدد من الإختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوّة الجويّة في المُقاومة منذ العام 2020.

– قاد العمليّات العسكريّة للقوّة الجويّة في المُقاومة الإسلاميّة على جبهة الإسناد اللبنانيّة منذ بداية معركة طوفان الأقصى وحتى تاريخ شهادته المُباركة.

– ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيلية غادرة بتاريخ 29/09/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

المصدر: موقع المنار