عدوان صهيوني على منطقة القائم في الضاحية الجنوبية أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء

نفذ العدو الصهيوني عدوانا على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية لبيروت، اسفر عن سقوط شهداء وجرحى. ومرة اخرى، كانت منطقة القائم في ضاحية بيروت الجنوبية ، عرضة لعدوان صهيوني غادر.

العدو الصهيوني نفذ عصر الخميس عدوانا جويا على مبنى سكني مأهول في حي القائم. واسفر العدوان عن ارتقاء عدد من الشهداء واصابة اخرين مدنيين، فضلا عن اضرار مادية جسيمة وقعت بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة.

وعلى الفور حضرت الى المكان المستهدف فرق الانقاذ والاسعاف، وتواصلت اعمال رفع الانقاض لاجلاء المصابين.

ويأتي هذا العدوان قبل ايام على عدوان صهيوني عصر الجمعة من الاسبوع الفائت اسفر عن سقوط مبنى سكنيا واستشهاد عشرات المدنيين وجرح آخرين.

المصدر: المنار