وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أظهرنا قدرا هائلا من الصبر وضبط النفس من أجل السلام والاستقرار الإقليميين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 01:40

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: أظهرنا قدرا هائلا من الصبر وضبط النفس من أجل السلام والاستقرار الإقليميين

منذ 34 mins 26 September، 2024
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