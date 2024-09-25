لجنة طوارئ في برقايل العكارية لاستقبال النازحين اللبنانيين

شكلت بلدية برقايل مع عدد من فاعليات البلدة لجنة طوارئ متخصصة بمتابعة متطلبات الحياة الاساسية، لاستقبال النازحين اللبنانيين من الجنوب والبقاع ومساعدتهم. وعلى الاثر، عقدت اللجنة اجتماعا في البلدية لتنظيم اوضاع النازحين ومساعدتهم بما يوفر لهم الراحة والاستقرار.

وطالب رئيس البلدية محمد الاسعد من النازحين تسجيل اسمائهم في سجلات مخصصة لهم في البلدية، “كي نتابع خدماتهم بما استطعنا. مرحبا بهم في بلدتهم برقايل وبين اهلهم”، واكد ان “برقايل هي بلدة المنازيل والضيافة والكرم منذ فجر التاريخ، فاهلا وسهلا بهم جميعا”.

ورحب رئيس حركة “الاصلاح والوحدة” الشيخ ماهر عبدالرزاق بالنازحين، وقال: “بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لاستقبالكم بكل سرور ومحبة واخوة”، املا “ان نخرج جميعا من هذه الحالة الطارئة في اسرع وقت معززين منتصرين باذن الله”.

وقال الشيخ عياش احمد: “يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وانت رب المنزل، وبرقايل قدمت الشهداء في سبيل الوطن ولن تبخل في استقبال اهلنا واخوتنا، سائلين الله ان يجبر بخاطرهم وان يعيدهم الى ديارهم سالمين غانمين”.

الى ذلك نصبت خيمة على الطريق العام للبلدة لاستقبالهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام