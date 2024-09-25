اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في جونين ولهوفوت هاباشان في سهل الحولة بالجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 25 2024 - 16:24

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في جونين ولهوفوت هاباشان في سهل الحولة بالجليل الأعلى

منذ 1 ساعة 25 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة