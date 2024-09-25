الصحة اللبنانية: 4 شهداء و38 جريحاً في غارات العدو الإسرائيلي على منطقة بعلبك الهرمل شرقي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 14:52

الصحة اللبنانية: 4 شهداء و38 جريحاً في غارات العدو الإسرائيلي على منطقة بعلبك الهرمل شرقي لبنان

منذ 51 mins 25 September، 2024
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