المقاومة تدخل الصواريخ البالستية في المعادلة … قصف مقر الموساد المسؤول عن اغتيال القادة ومجزرة البيجر والأجهزة في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 08:42

المقاومة تدخل الصواريخ البالستية في المعادلة … قصف مقر الموساد المسؤول عن اغتيال القادة ومجزرة البيجر والأجهزة في تل أبيب

منذ 8 mins 25 September، 2024
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الجبهة اللبنانية - طوفان الأقصى - لبنان

استمراراً في الدفاع عن لبنان وشعبه  واسنادة لجبهة غزة ، تواصل المقاومة الاسلامية دك مستوطنات ومدن كيان العدو بعشرات الصواريخ .

وفيما يلي بيانات المقاومة حول الاستهدافات:

بيان رقم 1

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 24-9-2024‏
‏20 ربيع الأول 1446 هـ

بيان رقم 2

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع “قادر “1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏
‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 25-9-2024‏
‏21 ربيع الأول 1446 هـ

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المصدر: الاعلام الحربي

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