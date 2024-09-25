المقاومة تدخل الصواريخ البالستية في المعادلة … قصف مقر الموساد المسؤول عن اغتيال القادة ومجزرة البيجر والأجهزة في تل أبيب

استمراراً في الدفاع عن لبنان وشعبه واسنادة لجبهة غزة ، تواصل المقاومة الاسلامية دك مستوطنات ومدن كيان العدو بعشرات الصواريخ .

وفيما يلي بيانات المقاومة حول الاستهدافات:

بيان رقم 1

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا ‏عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 24-09-2024 قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 24-9-2024‏

‏20 ربيع الأول 1446 هـ

بيان رقم 2

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع “قادر “1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 25-9-2024‏

‏21 ربيع الأول 1446 هـ

المصدر: الاعلام الحربي