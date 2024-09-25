المقاومة الاسلامية تزف القائد إبراهيم محمد قبيسي شهيداً على طريق القدس

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد القائد إبراهيم محمد قبيسي “الحاج أبو موسى” مواليد عام 1962 من بلدة زبدين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

نبذة عن الشهيد القائد إبراهيم محمد قبيسي «الحاج أبو موسى»:

• مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان بتاريخ 10-10-1962.

• انتسب إلى صفوف المقاومة الإسلاميّة منذ انطلاقتها عام 1982.

• تدرّج في المسؤوليات التنظيميّة داخل هيكليّات المقاومة الإسلاميّة وخضع للعديد من الدورات القياديّة العليا.

• أشرف على وخطّط للعديد من عمليّات المقاومة الإسلاميّة ضدّ الاحتلال الإسرائيلي، خصوصّا في محور الإقليم الذي تولّى مسؤوليّته بين عامي 1998 و2000.

• تولّى مسؤوليّة وحدة بدر العسكريّة (شمالي نهر الليطاني) بين عامي 2001 و2018.

• قاد عددًا من التشكيلات الصاروخيّة في المقاومة الإسلاميّة.

• ارتقى شهيدًا على طريق القدس إثر عمليّة اغتيال إسرائيليّة غادرة بتاريخ 24/9/2024 في ضاحية بيروت الجنوبيّة.

وزفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين هاني عز الدين “الحاج فارس” مواليد عام 1972 من بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الاعلام الحربي