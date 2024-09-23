نجمة داوود الحمراء: فرقنا خرجت للبحث في الأماكن التي تلقت فيها تقارير عن سقوط صواريخ شمال حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2024 - 17:22

نجمة داوود الحمراء: فرقنا خرجت للبحث في الأماكن التي تلقت فيها تقارير عن سقوط صواريخ شمال حيفا

منذ 8 mins 23 September، 2024
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