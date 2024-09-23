عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر 2024

العناوين

الأخبار:

– ما يجب فعله… وما يريده الجمهور

– حزب الله يبدّد رهانات العدوّ: نحو ردود تصاعدية

– حزب الله – “إسرائيل”: من خطوط التماس إلى الداخل

– «رافائيل» مفخرة الكيان العسكرية في مرمى نيران المقاومة

– «رامات ديفيد» عصب الحروب الإسرائيلية

– غزّة تستغل «انتقال الثقل»: عمليات نوعية مكثّفة

– ليل ثقيل على مستوطني الجليل الأسفل: دمار غير مسبوق منذ عام 2006

البناء:

– صدق الوعد وجاء الرد: مصانع رافائيل وقاعدة رامات ديفيد… وحيفا وما بعد

– قاسم في تشييع عقيل: تجاوزنا الصدمة ونحن أقوى… والرد دفعة في حساب مفتوح

– نتنياهو للتصعيد وهاليفي يتوعد: مليون مستوطن في الملاجئ وربع مليون مهجر

– “حماس” تشيد بالردّ النوعي للمقاومة: يعزز من صمود شعبنا الفلسطيني

الجمهورية:

– “رسائل صاروخية” على حيفا

– “الحزب” يعلنها “حسابًا مفتوحًا”… وواشنطن و”وتل أبيب” لحلّ ديبلوماسي

– هل بدّل نتنياهو هدفه في لبنان؟

– لودريان لهوكستين: الترسيم لك والرئاسة لي

اللواء:

– حزب الله يدخل مرحلة «الحساب المفتوح».. ونار الشمال تُسقط عودة المستوطنين

– إحياء معادلة الضاحية – حيفا.. التصعيد الكبير يحرِّك المفاوضات لكن بايدن ليس إيزنهاور!

– هل يتحوَّل التضامن الوطني إلى انفراج سياسي؟

– نتنياهو يتجه لإعلان شمال غزة منطقة محتلة!

الديار :

– حزب الله يستعيد المبادرة: عدنا أقوى والميدان سيشهد

– مجزرة “الضاحية”: 50 شهيدًا ومفقودون تحت الأنقاض

– لودريان في بيروت الأسبوع المقبل للتحذير من الحرب المفتوحة.. ماذا عن الرئاسة؟

النهار:

– التصعيد بلا سقوف: “لبنان غزة أخرى”؟

– لودريان إلى بيروت اليوم وسط شكوك في مهمته أمام أولوية لجم التصعيد

– “حزب الله” شن هجومًا صاروخيًا بلغ حيفا و”إسرائيل” تصّعد غاراتها بعمق متسع

الاسرار

البناء:

خفايا

– يؤكد خبراء أمنيّون أنّ الضربات التي أصابت حزب الله سواء تفخيخ البيجر أو اللاسلكي أو الاغتيال هي هدايا أميركيّة كاملة التصنيع والتخطيط والتنفيذ أميركيًا. وقد فضحها وصف مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان المعنيّ بالتوقيع على أمر العمليات في مثل هذه الحالات ما جرى بـ”إحلال العدالة”، مشيرًا إلى أن القائد الجهادي الكبير إبراهيم عقيل كان مطلوبًا للأميركيين. ويسأل الخبراء هل يُعقل أن هذه الأوراق كانت بحوزة الكيان ولم يستخدمها من قبل أو لم تشجعه على ربطها ببدء حرب؟

كواليس

– طرحت حالة الذعر التي أصابت مئات آلاف المستوطنين في منطقة خليج حيفا وما رافقها من إقفال المدارس والمؤسسات التجارية والحكومية سؤالاً حول الخط البياني للتهجير بالتناسب مع التصعيد زيادة أم نقصانًا.

وقرأ المحللون في القنوات والصحف العبريّة في ذلك ضغطاً على حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال لعدم الذهاب إلى التبادل الناريّ في حرب المدن والأعماق وجعل معيار الالتزام بإعادة المهجّرين خوض حرب بريّة تنتهي بانتصار بائن على المقاومة مع السؤال سلفًا: كيف يستطيع مَن فشل في الانتصار على حماس أن ينتصر على حزب الله؟

اللواء:

همس

– ألغى رئيس الحكومة رحلته إلى نيويورك لمتابعة مناقشات الشكوى اللبنانية ضد “إسرائيل” بعدما تبلَّغ من وزير الخارجية برودة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالنسبة لإصدار قرار، أو بيان يدين الإعتداءات “الإسرائيلية”!

غمز

– أرجأ رئيس لجنة نيابية، خرج مؤخرًا من تيار حزبي وكتلته النيابية، إطلالته التلفزيونية المقرَّرة الخميس الماضي، لوضع النقاط الحزبية فوق حروفها الصحيحة، وذلك بسبب الأحداث المتلاحقة في الضاحية الجنوبية!

لغز

– تتكهَّن تقارير أمنية حول الملابسات التي أحاطت بالضربات الموجعة التي تلقَّاها حزب الله الأسبوع الماضي، بأن الخروقات البشرية على الأرض ضاعفت فعالية الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة عند العدوّ “الإسرائيلي”!

الجمهورية:

– نقل عن أحد الوزراء غير المقاطعين للحكومة قوله في مجلس خاص، إنه ليس عنصريًا ولا طائفيًا ولكن ملف النزوح السوري بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للبنان ولم يعد بالإمكان تحمّل مفاعيله.

– دخلت دولة أوروبية على خط التواصل بين “إسرائيل” و”حزب الله” لضبط الأمور وحصرها وعدم الانزلاق إلى حرب أوسع.

– لوحظ تسريب أخبار مبالغ فيها وأخرى غير حقيقية من شأنها تخويف الناس وإضعاف معنوياتهم.

النهار:

– يعود الحديث من بعض المضاربين عن إمكان انخفاض جديد في سعر صرف الليرة مقابل الدولار مع تدهور الأوضاع الأمنية وازدياد المتطلبات والضغوط على مصرف لبنان والخزينة العامة وهو أمر ينفيه مسؤول مالي نفيًا قاطعًا ويعتبر أن الشائعات من عدة شغل المضاربين الذين يتحينون الفرصة مرارًا وتكرارًا.

– بعد غياب لأيام إثر إصابته بجروح جراء انفجار البيجر الذي كان في حوزة مرافقه، غرد أمس السفير الإيراني في لبنان من بلاده معتبرًا أن إصابته شرف له، في إشارة إلى أنّه بدأ يتعافى.

– ازدادت التحذيرات في اليومين الماضيين من الدول إلى رعاياها بضرورة مغادرة لبنان قبل توقف محتمل للرحلات التجارية من وإلى لبنان.

المصدر: صحف