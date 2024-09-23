فلسطين | شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات وسط قطاع غزة

استشهد ثلاثة مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي جوي استهدف مدرسة تُؤوي نازحين في مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

وسجلت حالات إصابة وشهداء بين النازحين، عقب قصف من قبل طائرة مروحية إسرائيلية “أباتشي” طال مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفاد سكان محليون، بتسجيل عدة إصابات في قصف طائرات الاحتلال مدرسة خالد بن الوليد التي تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، النار شمال غربي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأمس الأحد، ارتكبت قوات الاحتلال جريمة ومجزرة بشعة راح ضحيتها 7 شهداء وعدة إصابات، جراء قصف مدرسة كفر قاسم بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة تؤوي نازحين.

وفجر اليوم، دخلت حرب “إسرائيل” العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، يومها الـ 353 على التوالي، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين والنازحين بمختلف أنحاء القطاع.

المصدر: وكالات