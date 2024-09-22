تقرير مصور | مشهد الدمار الهائل في حيفا شكّل صدمة للاوساط الصهيونية

الى عمق حيفا المحتلة وصلت النيران اللاهبة للمقاومة …. هذا ما شاهده العالم بأمّ العين… صواريخ المقاومة تدك منشآت العدو العسكرية في قاعدة ومطار رامات ديفيد ، ومجمع الصناعات العسكرية لشركة رافائيل ، بعد ايام لم تتجاوز أصابع اليد على مجزرتي الثلاثاء والأربعاء في رد مهر بالأولي وقلب تهديد القادة الصهاينة على رؤوسهم واعاد الكرة الى ملعب الاحتلال الذي بدأ يتحسس خطر فشل الأهداف التي وضعها من مجازره من جهة ، والاعتراف بقدرة حزب الله السريعة على تجاوز الضربات واستعادة زمام المبادرة من جهة ثانية.

ويُسقط حزب الله رهان قيادة العدو على ضرب بنيته العسكرية لفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة ليعود الصهاينة الى المربع الأول بأن صفقة التبادل وحدها توقف الحرب وتنهي كابوس حرب الاستنزاف التي يعيشها الكيان.

تضيق الخيارات أمام حكومة بنيامين نتنياهو ، فحزب الله لا يخشى اي تهديد وهو يدير المعركة على قواعد ثابتة . فكل التصعيد سيقابل بتصعيد وكل عدوان سيواجه برد حتمي.

المصدر: قناة المنار