وصول طائرة عراقية ثانية إلى بيروت محملة بمساعدات طبية

وصلت اليوم الأحد الى القاعدة الجوية في مطار بيروت الدولي الطائرة العراقية الثانية التي تحمل على متنها مستلزمات طبية مقدمة من وزارة الصحة العراقية الى وزارة الصحة اللبنانية.

وأمس السبت، وصلت مساعدات طبية عراقية جديدة إلى لبنان دعمًا للقطاع الصحي في مواجهة تداعيات الاعتداءات الصهيونية. وحطت في مطار بيروت الدولي طائرتان عسكريتان محملتان بمساعدات طبية جديدة من الحكومة العراقية والحشد الشعبي لدعم القطاع الصحي في لبنان في مواجهة تداعيات الاعتداءات الصهيونية الأخيرة.

وزارة الصحة تسلمت المساعدة الطبية الجديدة، شاكرة العراق حكومة وشعبًا على وقوفه الدائم إلى جانب لبنان، ومؤكّدة جهوزيتها لمواجهة أي طارئ.

وبعد “مجزرة البايجر” يوم الثلاثاء الماضي سارعت بغداد إلى إرسال طاقم طبي متخصص وأطنان من الأدوية والمستلزمات، وهي تبدي كل الاستعداد لفتح مستشفياتها أمام الجرحى اللبنانيين وتقديم أي شكل من أشكال الدعم.

المصدر: الوكالة الوطنية + المنار