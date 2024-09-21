الاحتلال الصهيوني يقرر أيضاً إغلاق شواطئ حيفا عكا ونهاريا بسبب التصعيد مع لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 22:26

الاحتلال الصهيوني يقرر أيضاً إغلاق شواطئ حيفا عكا ونهاريا بسبب التصعيد مع لبنان

منذ 1 ساعة 21 September، 2024
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