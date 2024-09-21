إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يفرض قيود على الجبهة الداخلية لناحية التعليم والتجمعات من حيفا إلى الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 20:44

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يفرض قيود على الجبهة الداخلية لناحية التعليم والتجمعات من حيفا إلى الشمال

منذ 10 mins 21 September، 2024
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