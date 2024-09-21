بالفيديو | حزب الله يشيع ثلة من شهدائه على طريق القدس

شيع حزب الله ثلة من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في عدد من المناطق في البقاع والجنوب وفي الضاحية الجنوبية.

في البقاع الصامد شيع حزب الله واهالي بلدة حورتعلا البقاعية الشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد عبدالله عباس حجازي بموكب حاشد جاب شوارع البلدة الرئيسية، ردد المشاركون خلاله هتافات الولاء لخط سيد الشهداء قبل ان يصلى على الجثمان الطاهر ويوراى الشهيد الى جانب من سبقه من الشهداء في جبانة البلدة.

بلدة شعث كانت على موعد مع الشهادة حيث شيَّع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد السعيد محمد قاسم العطار “الحاج ابو ياسر” الذي ارتقى على طريق القدس.

موكب التشييع الحاشد انطلق على وقع الموسيقى الكشفية واطلاق الشعارات المؤيدة للمقاومة حيث شق طريق البلدة وصولا الى جبانتها، حيث اقيمت مراسم تكريمية للشهيد وادت ثلةٌ من المجاهدين قسم البيعة والوفاء.

بعدها اقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر ليوارى بعدها في الثرى الى جانب من سبقه من الشهداء والصالحين.

والى البقاع الغربي، انضمت بلدة ميدون الى ركب قافلة الجهاد والشهداء في تشييع الشهيد المجاهد السعيد حسن حسين ماضي” ابوهادي ميدون ” بمراسم تكريمية وحشد جماهيري ادى فيها رفاق الشهيد قسم البيعة والقى نجلُه كلمة عاهد فيها والده على المضي في خط المقاومة لينطلق موكب التشييع من جديد ويوارى الشهيد في ثرى جبانة البلدة الى جانب رفاق الدرب.

وفي بلدة عيناتا الجنوبية شيَّع حزب الل وجماهير المقاومة الشهيد المجاهد السعيد جهاد شفيق خزعل خنافر “زهير” الذي ارتقى على طريق القدس.

موكب التشييع شق طريقه في شوارع البلدة بمشاركة حاشدة من الاهالي والاقارب، وعلى وقع الشعارات المؤيدة وصل الى ساحة البلدة، حيث اقيمت المراسم التكريمية للشهيد وادت ثلة من المجاهدين اداء القسم والولاء للنهج المقاومة. قبل الصلاة على الجثمان الطاهر ومواراته في ثرى جبانة البلدة الى جانب رفاقه المجاهدين.

بلدة عنقون بدورها شيعت ابنها الشهيد المجاهد السعيد محمد احمد رضا ابوعلي نينوى الذي ارتقى على طريق القدس بمشاركة لافتة من اهالي البلدة والجوار الذين حملوا الشهيد على الاكف وجابوا به شوارع البلدة وصولا الى جبانتها حيث اودعوا الشهيد في ثراها.

والى النبطية الفوقا التي استقبلت ابنها الشهيد المجاهد السعيد حسين علي محسن غندور نضال الذي ارتقى على طريق القدس حيث استقبلته الحشود الغفيرة في ساحة البلدة وادت ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة لينطلق الموكب المهيب وصولا الى جبانة البلدة حيث صلي على الجثمان الطاهر وورى الثرى فيها الى جانب رفاق الدرب والشهادة.

المصدر: المنار