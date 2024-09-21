الشيخ محمد يزبك: جبهة المقاومة اليوم إلى مزيد من التماسك والحضور لمواجهة الأعداء

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، خلال كلمة له في تشييع الشهيد القائد أحمد محمود وهبي في بعلبك، أن جبهة المقاومة اليوم إلى مزيد من التماسك والحضور لمواجهة الأعداء حتى تحقيق النصر.

وشدد الشيخ يزبك على أن هذه الدماء والجراحات القلبية ستتحول الى قوة وعزيمة لنواجه أعداء الله والانسانية، مؤكداً أن فجر النصر لآت فلا وهن ولا حزن على المستقبل.

وقال الشيخ يزبك إن بصيرتنا لمعنا وندرك ماذا نفعل وكيف نقاتل، مؤكداً “مستمرون في مسيرتنا ولم ولن يدخل إلى قلوبنا أي وهن أو شك أو تردد”.

وشيع حزب الله وجمهور المقاومة في مدينة بعلبك الشهيد القائد أحمد محمود وهبي، وشارك في مسيرة التشييع حشد كبير من المواطنين، وفعاليات حزبية وسياسية ودينية واجتماعية.

المصدر: المنار