وزير الثقافة: ذنْبُ الضاحية انّها لا تترك فلسطين مجدها أنّها لم تترك فلسطين وعدها أنّها لن تترك فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 18:58

وزير الثقافة: ذنْبُ الضاحية انّها لا تترك فلسطين مجدها أنّها لم تترك فلسطين وعدها أنّها لن تترك فلسطين

منذ 2 ساعة 21 September، 2024
المرتضى
لبنان

وجّه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى على حسابه على موقع “اكس” “التحيّة والإكبار الى الضاحية الجنوبية بكلّ ما تختزنه وتمثّله”، وقال:” إنّها الضاحية…ذنْبُها انّها لا تترك ‎فلسطين، مجدُها انّها لم تترك فلسطين، وعدُها انّها لن تترك فلسطين”.

وأضاف: “تحيّة إجلالٍ وإكبار الى الضاحية البهيّة المقاومة الأبيّة بكلّ ما تمثّله وتختزنه…. كانت وستبقى شوكةً في أعين أعداء الإنسانية”.

وختم: ” إنّه لصمودٌ وإسنادٌ حتى النصر وإنبلاج الفجر…. المجد للشهداء والشفاء للجرحى….وبشّر الصابرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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