وزير الثقافة: ذنْبُ الضاحية انّها لا تترك فلسطين مجدها أنّها لم تترك فلسطين وعدها أنّها لن تترك فلسطين

وجّه وزير الثقافة القاضي محمّد وسام المُرتَضى على حسابه على موقع “اكس” “التحيّة والإكبار الى الضاحية الجنوبية بكلّ ما تختزنه وتمثّله”، وقال:” إنّها الضاحية…ذنْبُها انّها لا تترك ‎فلسطين، مجدُها انّها لم تترك فلسطين، وعدُها انّها لن تترك فلسطين”.

وأضاف: “تحيّة إجلالٍ وإكبار الى الضاحية البهيّة المقاومة الأبيّة بكلّ ما تمثّله وتختزنه…. كانت وستبقى شوكةً في أعين أعداء الإنسانية”.

وختم: ” إنّه لصمودٌ وإسنادٌ حتى النصر وإنبلاج الفجر…. المجد للشهداء والشفاء للجرحى….وبشّر الصابرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام