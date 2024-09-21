الشيخ الكعبي معزيًا السيد نصر الله: دماء الشهداء الطاهرة ستكون كابوسًا للمحتلين

تقدم الأمين العام للمقاومة الإسلامية في العراق – “حركة النجباء” الشيخ أكرم الكعبي “بأخلص التعازي والتبريك للسيد حسن نصر الله، وأخص بالذكر فقيدنا العزيز الأخ والصديق الحاج عبد القادر الذي عرفناه برفيع الاخلاق وعلو الايمان الذي يشع على محياه ويتناثر دوما في طيب حديثه ورقي سلوكه والتاريخ الحافل بالجهاد والبطولات وبصماته المباركة في ميادين مقارعة المستكبرين والمستعمرين”.

وشدد على أن “الحاج عبد القادر لن يرحل بل سيكون دمه الطاهر كابوسا للمحتلين سيلاحقهم حتى القضاء الكامل على ارهابهم الذي فاق قبحا وخطورة إرهاب تنظيم داعش، والمقاومة الإسلامية في العراق مستمرة في عملياتها ضمن جبهة الاسناد العراقية نصرة لفلسطين ودعما للمقاومة في غزة، وشعارنا ما صدح به إمامنا الحسين عليه السلام في كربلاء: لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما”.

المصدر: مواقع