الشيخ الكعبي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس بوتين الى الشرق الاوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف

اعلنت وزارة الخارجية الروسية عن زيارة الأمين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي للممثل الخاص للرئيس بوتين للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وجرى خلال اللقاء تبادل مهم لوجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله. وتم التأكيد على الحاجة إلى زيادة توطيد الجهود لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب الدولي.

وخلال اللقاء اكد الشيخ الكعبي عدم السماح لأمريكا ببقاء احتلالها للعراق أرضا وثروات. واشار الشيخ الكعبي، “مستعدون للعمل من أجل أفضل علاقة بين العراق و روسيا”.

من جهته قال بوغدانوف إن حركة النجباء لعبت دورا هاما في محاربة الإرهاب في العراق وسوريا، وأنه من الضروري توطيد العلاقة مع العراق وتفعيلها على المستويات كافة.

المصدر: مواقع