دفعات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان نحو الجولان وصفد وسهل الحولة عقب سلسلة غارات على مناطق حرجية في بعض مناطق الجنوب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 15:12

دفعات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان نحو الجولان وصفد وسهل الحولة عقب سلسلة غارات على مناطق حرجية في بعض مناطق الجنوب

منذ 42 mins 21 September، 2024
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