كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق “جورج” الشرقي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 18:56

كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق “جورج” الشرقي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 29 mins 20 September، 2024
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