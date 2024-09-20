وزارة الصحة: 3 شهداء و17 جريحا في حصلية اولية للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
September 20 2024 - 17:22
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
وسائل إعلام سورية: شهيد وجريح في عدوان صهيوني استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي
الإمام السيد علي الخامنئي أصدر عفوًا أو تخفيف أحكام عن نحو 3000 سجين بمناسبة ولادة الرسول "ص" وحفيده الإمام الصادق "ع"
حركة الجهاد الإسلامي: جريمة قباطية ستزيد من إصرارنا وعزيمتنا على مواصلة طريق المقاومة حتى تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا
وسائل إعلام سورية: شهيد وجريح في عدوان صهيوني استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي
حماس: نجدّد إشادتنا وتقديرنا لجهاد الإخوة في حزب الله ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى
المقاومة الإسلامية قصفت موقع المطلة بصلية من صواريخ فلق في اطار الرد على الاعتداءات
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف يمثل إفشالاً للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة
اللواء سلامي: هذه الاعمال ستلقى قريبًا ردًا حاسمًا من جبهة المقاومة
حركة حماس تثمّن ما جاء في خطاب السيّد حسن نصر الله الذي جدّد فيه التأكيد على الموقف المشرّف في مواصلة جبهة الإسناد
حركة حماس: هذا الموقف الذي يشكّل لدى شعبنا ومقاومتنا محلّ تقدير واعتزاز يعدّ صفعة في وجه نتنياهو وحكومته الفاشية
حماس: نجدّد إشادتنا وتقديرنا لجهاد الإخوة في حزب الله ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى
حماس: على المجتمع الدولي التحرّك لنبذ هذا الكيان وعزله ومحاكمة قادته على جرائمهم
حركة الجهاد الإسلامي: نعبر عن اعتزازنا بخطاب السيد حسن نصر الله الذي جدد فيه الموقف الثابت في مواصلة جبهة الاسناد
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف الصلب والمشرف الذي جاء عقب الاعتداء الإرهابي يعبر عن تلاحم قوى المقاومة في الساحات
الجهاد الإسلامي: هذا الموقف يمثل إفشالاً للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة
وزارة الصحة: 3 شهداء و17 جريحا في حصلية اولية للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت
منذ 33 mins
20 September، 2024
عاجل
الصحة اللبنانية
التعليقات
ذات صلة
وزارة الصحة اللبنانية: 14 شهيدا وأكثر من 450 إصابة من جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اليوم
وزارة الصحة اللبنانية : 4 جرحى جراء الغارة التي استهدفت الهرمل من بينهم 3 اطفال
وزارة الصحة العامة في لبنان: حتى الساعة لا تسجيل أي إصابة بالكوليرا في لبنان مع التشديد على وجوب تجاوب المواطنين وأخذ اللقاح المجاني والآمن عن طريق الفم لو جرى أخذه في الحملة السابقة قبل سنتين
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}