وزارة الصحة: 3 شهداء و17 جريحا في حصلية اولية للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 17:22

وزارة الصحة: 3 شهداء و17 جريحا في حصلية اولية للعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 33 mins 20 September، 2024
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