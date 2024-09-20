حركة الجهاد نوهت بخطاب السيد نصر الله: يعبر عن وحدة وتلاحم قوى المقاومة

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان لها الخميس بخطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وقالت الحركة “نعبر عن تقديرنا واعتزازنا العميق بما ورد في خطاب السيد نصر الله والذي جدد فيه موقف المقاومة الإسلامية الثابت في مواصلة جبهة الاسناد للشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة”.

ولفتت الحركة الى ان “هذا الموقف الصلب والمشرف والذي جاء عقب الاعتداء الإرهابي الذي نفذه العدو الصهيوني ضد بيئة المقاومة، يعبر عن وحدة وتلاحم قوى المقاومة في مختلف الساحات، كما يشكل رداً حازماً في مواجهة سياسات حكومة الكيان النازية”، وأشارت الى ان “هذا الموقف يمثل إفشالاً للمخططات التي تهدف إلى استهداف بيئة المقاومة وعزل غزة بهدف الاستفراد بها، استكمالاً لمخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى العدو إلى تنفيذه”.

المصدر: موقع المنار