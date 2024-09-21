الرئيس بري في اتصال مع الرئيس الفرنسي اعتبر أن هذه الجريمة هي جريمة حرب موصوفة وتمنى دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2024 - 16:40

الرئيس بري في اتصال مع الرئيس الفرنسي اعتبر أن هذه الجريمة هي جريمة حرب موصوفة وتمنى دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة

منذ 2 يوم 19 September، 2024
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