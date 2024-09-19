الرئيس بري: نؤكد ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على “اسرائيل” لوقف عدوانها على غزة ولبنان قبل فوات الأوان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 15:08
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المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد شلبي "باقر" مواليد 1993 من بلدة كفرملكي
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد 1999 من بلدة حدث بعلبك
الرئيس بري خلال تلقيه اتصالاً من الرئيس الفرنسي يقدم شرحاً حول تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق لبنان
الرئيس بري: نؤكد ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف عدوانها على غزة ولبنان قبل فوات الأوان
بزشكيان: إيران تؤكد وقوفها إلى جانب لبنان حكومةً وشعباً وتطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب "إسرائيل" بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية عام 1967 خلال 12 شهراً
إعلام العدو: إصابة جندي "اسرائيلي" في اشتباكات مع فلسطينيين في قباطية في الضفة الغربية
المقاومة الإسلامية هاجمت بسرب من المسيرات الانقضاضية المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في يعرا وأصابته بدقة
المقاومة الإسلامية زفت الشهيد على طريق القدس جعفر أحمد الحسين "مجاهد" مواليد عام 1989 من بلدة سحمر بالبقاع الغربي
الرئيس بري اعتبر أن هذه الجريمة هي جريمة حرب موصوفة وتمنى دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة
مراسل المنار: غارات للطيران المعادي على بلدات الخيام وكفركلا والطيبة وميس الجبل وبليدا وعيترون وأطراف شيحين وحلتا
وزارة الصحة اللبنانية: 32 شهيداً جراء تفجير أجهزة الاتصالات خلال اليومين الماضيين
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إيران تدين الجريمة الصهيونية البشعة التي استهدفت اللبنانيين
رئيس مجلس الدوما الروسي: الهجوم المخطط له بتقنية عالية في لبنان يمكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة عالمياً
الخارجية الصينية: نعارض أي انتهاك لسيادة لبنان وأمنه ونولي اهتماماً كبيراً للتطورات هناك
الخارجية الصينية: قلقون من أن تؤدي الأحداث في لبنان إلى تصعيد التوتر الإقليمي وندعو إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة
حركة البناء الوطني الجزائرية تستنكر الجريمة النكراء عبر التفجيرات الالكترونية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في لبنان
عبد الحكيم جمال عبد الناصر يدين عمليات القتل الجماعي الإرهابي التي ينفذها العدو الصهيوني بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين
الهلال الأحمر الفلسطيني: 500 طالب محاصرون من قبل الاحتلال داخل مدرسة في بلدة قباطية جنوب جنين
الرئيس بري: نؤكد ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على “اسرائيل” لوقف عدوانها على غزة ولبنان قبل فوات الأوان
منذ 14 mins
19 September، 2024
عاجل
الرئيس بري
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