المقاومة الإسلامية تعاود استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2024 - 15:08

المقاومة الإسلامية تعاود استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية

منذ 34 mins 19 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة