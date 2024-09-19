الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 84 شهيدا بعد استشهاد أحد كوادره في قصف العدو منزلا بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 07:24

الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 84 شهيدا بعد استشهاد أحد كوادره في قصف العدو منزلا بمنطقة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال غزة

منذ 58 mins 19 September، 2024
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