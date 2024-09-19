مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شن غارتين على بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 07:24
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المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي محمد شلبي "باقر" مواليد 1993 من بلدة كفرملكي
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المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد فضل عباس بزي "ابو عباس" مواليد 1991 من مدينة بنت جبيل
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد 1991 من بلدة شعت في البقاع
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مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي شن غارتين على بلدة كفركلا
منذ 1 ساعة
19 September، 2024
عاجل
غارات اسرائيلية
كفركلا
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