وزارة الصحة اللبنانية: 14 شهيدا وأكثر من 450 إصابة من جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 22:08

وزارة الصحة اللبنانية: 14 شهيدا وأكثر من 450 إصابة من جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اليوم

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
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