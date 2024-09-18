السيد هاشم صفي الدين: العدوان الصهيوني له عقابه وقصاصه الخاص وهو آتٍ بإذن الله

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين خلال تشييع شهداء جريمة تفجير البايجر” الصهيونية في الغبيري، أن ما ما حصل أمس هو ابتلاء جديد لشعب وأمة المقاومة التي منذ أن انطلقت ترى الامتحانات الكبيرة وتجاوزتها بقوة الإيمان والعزم والإرادة الصلبتين.

وشدد السيد صفي الدين أنه “حينما يكون هناك صبر يعطي الله المؤمنين خير الجزاء في الدنيا والآخرة وهذه هي ثقافتنا ومقاومتنا وتاريخ هذه العوائل الكريمة والشريفة”.

وتابع السيد صفي الدين ان “العدو عجز عن إدراك حقيقة أنّه لن يستطيع بتقنيات جديدة أن يضعف هذا المجتمع هو مخطئٌ”.

وأكد السيد صفي الدين أن “العدو لا يعرف حتى اليوم ما هو مجتمع المقاومة الذي تربى على تضحيات كربلاء وتضحيات سيد الشهداء وأبو الفضل العباس الذي حين تُقطع يمينه يحمل السيف بيساره وحين تُقطع يساره يستمر حتى نهاية الطريق”.

وتابع “أبناؤنا الجرحى سيعودون إلى ساحة جهادهم ليُكملوا الطريق”، وقال للعدو الإسرائيلي “إذا كان هدفك أن تتوقف معركة الإسناد فلتكن على علم أن لأهل غزة ستزداد قزوة وعزمًا وإرادة إلى الأمام”.

وأكد السيد صفي الدين أن “نتنياهو يعلم أن هذه الطريق هي لتمرير خدعه وأكاذيبه وليس لإعادة المسوطنين إلى الشمال لأن هذا سيزيد من أعدادهم أضعاف”.

وأضاف “ليطمئن أهل المقاومة وكل المحبين فالمقاومة قوية وعزيزة وعظيمة وقادرة أن تبقى صامدة وقادرة على إلحاق الهزائم بالعدو”. وتابع “المقاومة قوية وحاضرة ولم تتأثر على مستوى الأداء أبدًا وجرى قصف أهداف للعدو في صباح هذا اليوم”.

كما شدد السيد صفي الدين على أن “العدوان الصهيوني له عقابه وقصاصه الخاص وهو آتٍ بإذن الله تعالى فنحن قوم لا نُكسر ولا نُهزم”.

المصدر: المنار