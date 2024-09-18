الشهيد المجاهد مهدي عباس سمحات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 09:48

الشهيد المجاهد مهدي عباس سمحات

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
مهدي عباس سمحات
شهداء على طريق القدس

مهدي عباس سمحات 1

المصدر: موقع المنار

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