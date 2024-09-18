وزير الصحة فراس الابيض: نستقبل أول شحنة مساعدات تصل إلى لبنان بعد العدوان الإسرائيلي بمبادرة كريمة من حكومة العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 08:16
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حزب الله: هذا العدوان الاجرامي طال المدنيين ايضاً وأدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة
حزب الله: ندعو أهلنا الكرام للانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو
المقاومة الإسلامية: هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله
المقاومة الإسلامية استهدفت مبان يستخدمها العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الاسلامية: الهجوم على ثكنة راموت نفتالي أصاب بدقة أماكن ضباط وجنود العدو ردا على اعتداء العدو على بليدا
المقاومة الإسلامية استهدفت مجموعة من جنود العدو في محيط موقع العباد وتجمعاً لجنود العدو في تلة الكرنتينا
المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وموقع الراهب بقذائف المدفعية
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
مجلس الوزراء اللبناني أدان هذا العدوان الإجرامي الذي يشكل خرقاً خطيراً للسيادة اللبنانية وإجراماً موصوفاً
مجلس الوزراء باشر الإتصالات اللازمة مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤولياتها حيال الإجرام المتمادي
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للمنار: اعزي بالشهداء واؤكد ان المقاومة ستقوى ولن يؤثر هذا العمل الامني على عملها
فرنجية: كنا وسنبقى دائما مع المقاومة وهي تقرر الى اين تذهب الامور وهي تحمي لبنان ونعرف حرصها على وحدته
الجماعة الاسلامية: هذا الهجوم الجبان لن يفت من عزيمة اللبنانيين وإرادتهم ولن يغير من موقفهم
الناطق باسم الحكومة العراقية: رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال الطواقم الطبية وفرق الطوارئ الى لبنان
الناطق باسم الحكومة العراقية: هذه الاحداث والتهديدات والاعتداءات الاخرى للكيان الغاصب تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً
حركة حماس: هذا التصعيد الإجرامي لن يقود كيان الإحتلال الا الى مزيد من الفشل والهزيمة
الجهاد الإسلامي: لجوء العدو إلى هذا الخيار يدل على مستوى الإحباط وضيق الخيارات بعد الضربات التي تلقاها
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
وزير الصحة فراس الابيض: نستقبل أول شحنة مساعدات تصل إلى لبنان بعد العدوان الإسرائيلي بمبادرة كريمة من حكومة العراق
منذ 10 mins
18 September، 2024
عاجل
العراق
الوزير فراس الابيض
مطار بيروت
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