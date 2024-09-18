صفارات الإنذار تدوي مجدداً في عدد من مستوطنات الجليل شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 05:10
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حزب الله: هذا العدو الغادر والمجرم سينال قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب
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حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
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وزارة الصحة العامة في لبنان: استشهاد 3 مواطنين واصابة 2 آخرين في غارة معادية استهدفت بلدة بليدا جنوب لبنان
وزارة الصحة في غزة: 26 شهيدا في 3 مجازر ارتكبها العدو الصهيوني ضد العائلات في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
صفارات الإنذار تدوي مجدداً في عدد من مستوطنات الجليل شمال فلسطين المحتلة
منذ 9 mins
18 September، 2024
عاجل
الجليل
صفارات الانذار
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