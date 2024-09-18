صفارات الإنذار تدوي مجدداً في عدد من مستوطنات الجليل شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 05:10

صفارات الإنذار تدوي مجدداً في عدد من مستوطنات الجليل شمال فلسطين المحتلة

منذ 9 mins 18 September، 2024
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