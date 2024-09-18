شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:06
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شهيدان وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة
منذ 48 mins
18 September، 2024
عاجل
حي الزيتون
غزة
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