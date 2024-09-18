الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 00:34

الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار

منذ 30 mins 18 September، 2024
الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار
شهداء على طريق القدس

الشهيد المجاهد محمد مهدي علي عمار 1

المصدر: موقع المنار

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