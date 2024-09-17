آليات الاحتلال تطلق النار تجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش بمواصي رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 07:40

آليات الاحتلال تطلق النار تجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش بمواصي رفح

منذ 1 ساعة 17 September، 2024
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