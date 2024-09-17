العراق | المقاومة الاسلامية تعلن مهاجمة هدف في غور الاردن بالأراضي المحتلة بواسطة طائرات بدون طيّار

هاجمت المقاومة الاسلامية في العراق، صباح اليوم الإثنين الموافق 16 / 9 / 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، هدفاً في غور الاردن، بالأراضي المحتلة، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وفي بيان صادر عنها، مساء الاثنين، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ” أنّ مجاهديها استهدفوا صباح اليوم الإثنين الموافق 16 / 9 / 2024 ، هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجوم يأتي” ” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

واكّدت المقاومة الإسلامية في العراق ، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء/ بوتيرة متصاعدة.

المصدر: وكالة يونيوز