كتائب شهداء الاقصى – شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة : يستهدف مقاتلونا قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة ومحيطه بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 04:34

كتائب شهداء الاقصى – شباب الثأر والتحرير-مخيم بلاطة : يستهدف مقاتلونا قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم بلاطة ومحيطه بوابل كثيف من الرصاص ويخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة

منذ 28 mins 17 September، 2024
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