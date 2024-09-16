‫القناة 12 العبرية: هوكشتاين قال لغالانت ان توسيع المعركة  ‫في الشمال لن يعيد السكان وسيعرض اسرائيل للخطر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 19:22

‫القناة 12 العبرية: هوكشتاين قال لغالانت ان توسيع المعركة  ‫في الشمال لن يعيد السكان وسيعرض اسرائيل للخطر

منذ 23 mins 16 September، 2024
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