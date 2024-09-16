اعلام العدو: رصد سقوط صواريخ في منطقة المطلة عقب دوي صفارات الإنذار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 08:36

اعلام العدو: رصد سقوط صواريخ في منطقة المطلة عقب دوي صفارات الإنذار

منذ 49 mins 16 September، 2024
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