شهيدان و7 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القصاص في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 16 2024 - 07:04

شهيدان و7 إصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القصاص في محيط مقبرة القسام بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 11 mins 16 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة